Поблизу Криту з невеликого човна врятували майже 40 мігрантів

Торгове судно на південь від Криту врятувало 38 мігрантів, чий невеликий човен потрапив у скрутне становище під час спроби дістатися грецького острова з Північної Африки.

Ця операція з порятунку відбулася на тлі того, що Крит став основним пунктом призначення для людей із Близького Сходу та Африки, які прагнуть дістатися до Греції як першого кроку на шляху до кращого життя у процвітаючому серці Європи.

Мігрантів виявив танкер під прапором Ліберії за 17 миль на південь від острівця Хрисі біля південного узбережжя Криту після пошуково-рятувальної операції, розпочатої береговою охороною.

Їх мали доправити до південно-східного порту Іерапетра.

За даними Організації Об'єднаних Націй, цього року на Крит прибуло майже 2 500 осіб, які вирушили зі східної Лівії на невеликих човнах, наданих бандами контрабандистів. Це більше, ніж у будь-якому іншому пункті прибуття в Греції, і становить близько половини всіх прибулих морем з 1 січня, хоча цей шлях набагато довший і ризикованіший, ніж більш звичний маршрут з Туреччини до східних островів Греції в Егейському морі.

Загалом цього року до Греції нелегально в'їхало близько 6 700 мігрантів.

Грецькі посадовці заявляють, що до Лівії відправлено офіцерів берегової охорони, щоб спробувати переконати місцеву владу обмежити міграційний потік.

Нагадаємо, на початку лютого неподалік грецького острова Хіос, що в Егейському морі, човен зіштовхнувся з кораблем берегової охорони, внаслідок чого загинули 15 мігрантів.

Наприкінці грудня впродовж однієї доби грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.