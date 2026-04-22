Угорщина підтвердила відновлення транзиту російської нафти через "Дружбу"

Міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока заявив, що постачання російської нафти до Угорщини відновилося у середу, 22 квітня.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Бока заявив, що 22 квітня, об 11:35 за місцевим часом, відновилося транспортування нафти трубопроводом "Дружба" з Білорусі в напрямку України.

За його словами, розрахунки свідчать, що російська нафта може прибути на територію Угорщини вже цього дня, але не пізніше ранку 23 квітня.

"Для енергопостачання Угорщини життєво важливо, щоб нафтопровід "Дружба" функціонував і щоб через нього країна могла реально користуватися законними, дешевими та надійними можливостями закупівлі", – заявив угорський міністр.

Бока наголосив, що це "особливо важливо" в умовах, коли криза на Близькому Сході спричинила зростання цін на енергоносії.

"У цій ситуації нами керував принцип максимально розширювати джерела та маршрути постачання, але в жодному разі їх не скорочувати. Диверсифікація означає більшу безпеку для сімей і економічних суб’єктів, і лише вона здатна утримувати закупівельні ціни на такому рівні, який робить можливими конкурентоспроможність угорської економіки та захист споживачів", – зазначив угорський міністр у справах ЄС.

Також він зазначив, що блокування кредиту для України на 90 млрд євро "не було метою, а інструментом для відстоювання інтересів, до чого змусила недобросовісна поведінка України".

"Українську нафтову блокаду було зламано. Доведено, що транспортування нафти Україна блокувала з політичних міркувань, а також те, що в них гроші закінчилися раніше, ніж у нас – нафта. Угорська тактика виявилася успішною", – додав Бока.

Раніше угорська MOL оголосила, що отримала повідомлення "Укртранснафти" про завершення ремонту на нафтопроводі та готовність до відновлення транзиту.

Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що Україна відновить транспортування нафти трубопроводом "Дружба" у середу в другій половині дня.

У ці хвилини у Брюсселі триває процедура для остаточного ухвалення рішення про позику ЄС Україні на 90 млрд євро, яку досі блокували Угорщина і Словаччина.