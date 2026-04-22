Зеленський розповів про очікування від саміту ЄС

Президент Володимир Зеленський назвав розблокування позики для України, ухвалення нового пакету санкцій та прогрес у переговорах про вступ до Євросоюзу серед очікувань від майбутнього саміту Європейського Союзу.

Про це він заявив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

Президент назвав питанням номер один тему розблокування кредиту 90 млрд євро для України.

"Друге питання – це санкційний пакет, 20-й пакет. Ми повинні працювати і збільшувати пакети тиску на Росію за її агресію. Питання не в кількості пакетів, питання в якості" – – зазначив Зеленський.

Він додав, однак, що з 20-м пакетом "трішки затягнули".

Серед інших питань він назвав "дронову угоду" європейського формату.

"З кількома країнами ми почали це обговорювати. Віримо в продовження", – заявив Зеленський.

Також він згадав про питання переговорних кластерів на шляху вступу в ЄС.

"Безумовно для цього потрібна одноголосність, так, щоби всі голоси Європи звучали. Я думаю, що також найближчим часом, у тижні, місяці, це питання вирішиться", – сказав Зеленський.

Як відомо, у середу по обіді Комітет постійних представників ЄС розпочав письмову процедуру схвалення кредиту для України на 90 млрд євро, а також 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Започаткована процедура триватиме до 13 години за Києвом 23 квітня.

Цей крок став можливим після того, як Україна відновила транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський привітав розблокування процедури ухвалення 90 млрд євро кредиту та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, наголосивши, що очікує оперативного виконання домовленостей.