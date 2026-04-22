ЗМІ: Стармер не дослухався до радників у питанні призначення Мендельсона

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проігнорував пропозицію двох посадовців почекати, поки Пітер Мендельсон пройде перевірку на благонадійність, перш ніж призначати його на посаду посла у США.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Як зазначається, головний особистий секретар Стармера та посадовець з питань зовнішньої політики у листопаді 2024 року спільно підготували записку, в якій вони радили прем’єр-міністру почекати, поки Мендельсон отримає допуск до секретної інформації, перш ніж оголошувати про його призначення на цю найвищу дипломатичну посаду.

Однак невідомо, чи Стармер взагалі прочитав цю пораду, адже відповідь не зафіксована.

Спільна записка від Айлси Террі, особистої секретарки Стармера з питань закордонних справ, та Ніна Пандіта, його головного особистого секретаря, датована 11 листопада 2024 року.

"Щодо термінів призначення та оголошення, вам слід розглянути, чи оголошення має бути зроблено одразу після отримання відповідних дозволів та згоди, а також чи посол розпочне виконання обов’язків до, чи після інавгурації", – йдеться у записці.

Вони пропонували два варіанти: по-перше, оголосити про призначення, щойно уряд США дасть згоду на вибір Великої Британії щодо посла. Інший варіант, який вони пропонують, полягає у тому, щоб відкласти оголошення про нового посла до "можливо після вступу Трампа на посаду".

Вони ні в якому разі не пропонують робити оголошення до отримання допусків до секретної інформації.

Нова хвиля скандалу щодо експосла Британії в США спалахнула минулого тижня – після того, як стало відомо, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

Нагадаємо, наприкінці січня прем'єрство Кіра Стармера вже перебувало під загрозою після того, як Міністерство юстиції США опублікувало нові файли у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. З них випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Мендельсон надсилав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

20 квітня писали, що документи, які опублікував уряд Великої Британії, свідчать, що прем'єр-міністру країни радили перевірити експосла Британії у США перед призначенням на посаду.

