Зеленський заявив про готовність до зустрічі з новим керівництвом Угорщини

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання щодо того, що угорська позиція за нової влади буде конструктивна щодо України.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, пише "Європейська правда".

У Зеленського запитали, чи планується зустріч з новим керівництвом Угорщини, а також, як Будапешт змінив свою позицію щодо України.

"Я дуже надіюсь, що угорська позиція буде конструктивна щодо нас. Ми також будемо демонструвати кроки на зустріч. Ми сусіди, повинні жити в мирі", – заявив він.

Український президент заявив, що готовий я "в будь-який момент" зустрітися із новою угорською владою.

"Я думаю, що у нового прем'єр-міністра є внутрішні питання щодо формування уряду і питань з Європейським Союзом. Ми готові", – додав він.

Нагадаємо, президент України раніше заявив, що хоче обговорити з майбутнім прем’єром Петером Мадяром питання конфіскованих грошей українського Ощадбанку.

Мадяр заявив про бажання мати дружні відносини з Україною і висловився проти того, щоб нав’язувати Україні умови миру.

А глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що після перемоги на парламентських виборах угорської партії "Тиса" Україна готова відкрити нову сторінку у відносинах з Угорщиною.