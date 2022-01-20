У Словенії визначили дату парламентських виборів

Президент Словенії Борут Пахор заявив, що парламентські вибори відбудуться 24 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Голосування стане тестом на популярність правого прем’єр-міністра Янеза Янші на тлі політичних розбіжностей країні.

Борут Пахор заявив, що офіційно призначить голосування на початку лютого. Вибір 24 квітня є найранішою можливою датою, передбаченою виборчим законодавством.

Вибори зіштовхнуть Словенську демократичну партію Янші та її союзників проти коаліції лівих груп, які пообіцяли об’єднати зусилля проти прем’єра, тісно пов’язаного з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Політик-ветеран Янша очолив уряд на початку березня 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу.

Критики звинувачують Яншу в стримуванні демократичних свобод і сприянні політиці розколу в традиційно поміркованій країні з населенням близько 2 мільйонів осіб.

Янша, запеклий антиімміграційний політик, також зіткнувся з пильною увагою в ЄС через скарги на тиск на ЗМІ в Словенії.

Останні опитування в Словенії показують, що Словенська демократична партія Янші залишається найпопулярнішою партією, але недостатньо сильною, щоб керувати самостійно.