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У Словенії визначили дату парламентських виборів

Четвер, 20 січня 2022, 15:28

Президент Словенії Борут Пахор заявив, що парламентські вибори відбудуться 24 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Голосування стане тестом на популярність правого прем’єр-міністра Янеза Янші на тлі політичних розбіжностей країні.

Борут Пахор заявив, що офіційно призначить голосування на початку лютого. Вибір 24 квітня є найранішою можливою датою, передбаченою виборчим законодавством.

Вибори зіштовхнуть Словенську демократичну партію Янші та її союзників проти коаліції лівих груп, які пообіцяли об’єднати зусилля проти прем’єра, тісно пов’язаного з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Політик-ветеран Янша очолив уряд на початку березня 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу.

Критики звинувачують Яншу в стримуванні демократичних свобод і сприянні політиці розколу в традиційно поміркованій країні з населенням близько 2 мільйонів осіб.

Янша, запеклий антиімміграційний політик, також зіткнувся з пильною увагою в ЄС через скарги на тиск на ЗМІ в Словенії.

Останні опитування в Словенії показують, що Словенська демократична партія Янші залишається найпопулярнішою партією, але недостатньо сильною, щоб керувати самостійно.

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Словенія

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