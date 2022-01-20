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В Словении определили дату парламентских выборов

Четверг, 20 января 2022, 15:28

Президент Словении Борут Пахор заявил, что парламентские выборы пройдут 24 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Голосование станет тестом на популярность правого премьер-министра Янеза Янши на фоне политических разногласий страны.

Борут Пахор заявил, что официально назначит голосование в начале февраля. Выбор 24 апреля является самой ранней возможной датой, предусмотренной избирательным законодательством.

Выборы столкнут Словенскую демократическую партию Янши и ее союзников против коалиции левых групп, пообещавших объединить усилия против премьера, тесно связанного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Политик-ветеран Янша возглавил правительство в начале марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

Критики обвиняют Яншу в сдерживании демократических свобод и содействии политике раскола в традиционно умеренной стране с населением около 2 миллионов человек.

Янша, ожесточенный антииммиграционный политик, также столкнулся с пристальным вниманием в ЕС из-за жалоб на давление на СМИ в Словении.

Последние опросы в Словении показывают, что Словенская демократическая партия Янши остается самой популярной, но недостаточно сильной, чтобы управлять самостоятельно.

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Словения

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