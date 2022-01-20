В Словении определили дату парламентских выборов
Президент Словении Борут Пахор заявил, что парламентские выборы пройдут 24 апреля.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.
Голосование станет тестом на популярность правого премьер-министра Янеза Янши на фоне политических разногласий страны.
Борут Пахор заявил, что официально назначит голосование в начале февраля. Выбор 24 апреля является самой ранней возможной датой, предусмотренной избирательным законодательством.
Выборы столкнут Словенскую демократическую партию Янши и ее союзников против коалиции левых групп, пообещавших объединить усилия против премьера, тесно связанного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Политик-ветеран Янша возглавил правительство в начале марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.
Критики обвиняют Яншу в сдерживании демократических свобод и содействии политике раскола в традиционно умеренной стране с населением около 2 миллионов человек.
Янша, ожесточенный антииммиграционный политик, также столкнулся с пристальным вниманием в ЕС из-за жалоб на давление на СМИ в Словении.
Последние опросы в Словении показывают, что Словенская демократическая партия Янши остается самой популярной, но недостаточно сильной, чтобы управлять самостоятельно.