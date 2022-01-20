Блінкен: поки по "Північному потоку-2" не тече газ, він залишається важелем впливу

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що трубопровід "Північний потік-2" залишається важелем впливу на Росію для Заходу, поки по ньому не іде газ.

Про це Блінкен сказав на пресконференції у Берліні після зустрічі з главою МЗС Німеччини в четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Ми за Анналеною (Бербок - ред.) підтвердили зобов’язання, яке Німеччина та США зробили в липні - працювати разом для підтримки енергетичної безпеки України і запобігати використання Росією енергії як зброї.

Ми також говорили про статус газопроводу "Північний потік-2", проти якого США продовжують виступати. Варто відзначити: газ ще не тече по "Північному потоку-2", що означає, що трубопровід є важелем впливу для Німеччини, США та союзників - не Росії", - сказав Блінкен.

Він додав, що Росія зважає на це у той час, коли вона розглядає свої наступні дії - особливо враховуючи потужні заяви країн щодо серйозних наслідків, з якими Росія зіткнеться, якщо вона здійснить подальшу агресію проти України.

Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Після позапланового візиту до Києва та до Берліна Блінкен зустрінеться з російським колегою Сергєєм Лавровим у Женеві у п’ятницю 21 січня.

У вівторок Німеччина дала зрозуміти, що може зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

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