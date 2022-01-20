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Блинкен: пока по "Северному потоку-2" не течет газ, он остается рычагом влияния

Четверг, 20 января 2022, 16:08

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что трубопровод "Северный поток-2" остается рычагом влияния на Россию для Запада, пока по нему не идет газ.

Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Берлине после встречи с главой МИД Германии в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Мы с Анналеной (Бербок. – Ред.) подтвердили обязательство, которое Германия и США дали в июле – работать вместе для поддержания энергетической безопасности Украины и предотвращать использование Россией энергии как оружия.

"Возможность остановить 'Северный поток-2' еще существует"

Мы также говорили о статусе газопровода "Северный поток-2", против которого США продолжают выступать. Следует отметить: газ еще не течет по "Северному потоку-2", что означает, что трубопровод является рычагом влияния для Германии, США и союзников – не России", - сказал Блинкен.

Он добавил, что Россия учитывает это в то время, когда она рассматривает свои следующие действия - особенно учитывая мощные заявления стран по поводу серьезных последствий, с которыми Россия столкнется, если она совершит дальнейшую агрессию против Украины.

Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

После внепланового визита в Киев и Берлин Блинкен встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу 21 января.

Во вторник Германия дала понять, что может остановить газопровод "Северный поток-2", если Москва вторгнется в Украину.

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США Северный поток-2 Германия

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