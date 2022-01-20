Сейм Литви не підтримав проєкт про обов’язкову ковід-вакцинацію медиків

Сейм Литви у четвер 20 січня у фінальному голосуванні не підтримав запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для медпрацівників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Внесений урядом проєкт пропонував зробити вакцинацію обов'язковою для усього персоналу медичних закладів, крім тих, хто має підтверджені протипоказання для щеплення. Одним з аргументів на користь цього рішення називали необхідність уникнути масового потрапляння медиків на лікарняні в умовах нової хвилі епідемії, спричиненої штамом "Омікрон".

Прем’єрка Інгріда Шимоніте, закликаючи прийняти проєкт, наголосила, що дуже важливо мінімізувати ризик для медиків і забезпечити безпроблемну роботу закладів охорони здоров’я.

Опоненти проєкту натомість заявляли, що це тільки поляризуватиме суспільство і вже й без того у Литві невакциновані лише 1% медичних працівників.

У підсумку "за" проголосували 60 депутатів, "проти" - 53 і 10 утрималися. Цих голосів не вистачило для прийняття рішення.

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