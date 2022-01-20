Сейм Литвы не поддержал проект об обязательной ковид-вакцинации медиков

Сейм Литвы в четверг 20 января в финальном голосовании не поддержал введение обязательной вакцинации от коронавируса для медработников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Внесенный правительством проект предлагал сделать вакцинацию обязательной для всего персонала медицинских учреждений, кроме имеющих подтвержденные противопоказания для прививки. Одним из аргументов в пользу этого решения называли необходимость избежать массового попадания медиков на больничные в условиях новой волны эпидемии, вызванной штаммом "Омикрон".

Премьер Ингрида Шимоните, призывая принять проект, подчеркнула, что очень важно минимизировать риск для медиков и обеспечить беспроблемную работу учреждений здравоохранения.

Оппоненты проекта заявляли, что это будет только поляризовать общество и уже и без того в Литве не вакцинированы только 1% медицинских работников.

В итоге "за" проголосовали 60 депутатов, "против" – 53 и 10 воздержались. Этих голосов не хватило для принятия решения.

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