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Ердоган уточнив час візиту в Київ та знову запропонував посередництво між Україною та РФ

Четвер, 20 січня 2022, 19:45

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уточнив, що його візит до України планується на початок лютого, та знову висловив ідею про посередництво Туреччини у перемовинах між Україною та Росією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.

"Ми надаємо великого значення як візиту президента Путіна до Туреччини, так і моєму візиту до України. Мій візит відбудеться на початку наступного місяця", - заявив він.

Ердоган зазначив, що розраховує найближчим часом організувати особисту зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Владіміра Путіна.

"Туреччина прагне, щоб у регіоні настав мир і не було негативних процесів", - додав він. 

Про майбутній візит Ердогана в Україну найближчим часом було відомо і раніше, але детальні часові рамки не уточнювалися.

Це вже не перший раз, коли турецький лідер пропонує посередництво для діалогу України та РФ.

Речник президента Ібрагім Калін раніше казав, що Ердоган хоче запропонувати Зеленському та Путіну зустрітися на території Туреччини. 

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Туреччина Зеленський Росія

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