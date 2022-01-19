Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Ердоган планує візит в Україну і запропонував Зеленському та Путіну переговори в Туреччині

Середа, 19 січня 2022, 10:26

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в найближчі тижні планує візит в Україну, щоб провести переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Про це сказав речник президента Ібрагім Калін в коментарі Daily Sabah, пише "Європейська правда".

Калін сказав, що Туреччина готова зіграти роль у деескалації напруженості між Росією та Україною. За його словами, Ердоган розмовляв як з президентом Росії Владіміром Путіним, так і з президентом Зеленським.

"Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть там зустрітися, розібратися в їхніх питаннях та розбіжностях", – сказав він.

Він додав, що "Туреччина залишається доступною для будь-якої ролі для зниження напруженості між Росією та Україною".

"І ми робимо це як Туреччина, як дружня для Росії та України країна, а також як союзник по НАТО", - сказав він.

Калін додав, що Анкара буде підтримувати зв’язок з росіянами, щоб уникнути будь-яких військових дій. "Ми всі повинні робити все можливе, щоб уникнути такої ситуації", - сказав він.

Раніше Ердоган вже двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.

У грудні глава МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина виступає за деескалацію між Україною та РФ, але проти санкцій щодо Москви.

Читайте також: Ердоган під тиском проблем: чому турецька влада стрімко втрачає популярність.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ердоган Зеленський Путін

Статті

Перша річниця Байдена: де виграв, а де програв президент США

Що вдалося, а що ні президенту Джо Байдену? З якими результатами президент США підійшов до своєї першої річниці на посаді?
20 січня 2022 — Володимир Дубовик, для Європейської правди

"Допомогти європейцям повірити в Європу": чого чекати від нової голови Європарламенту

Вперше євроінституцію очолює представниця Мальти – найменшої країни ЄС. Хто така Роберта Метсола, що вона обіцяє та з чим буде боротися на чолі Європарламенту?
20 січня 2022 — Марія Ємець, Європейська правда

Україна змінює суддю в ЄСПЛ: головне про кандидатів, проблеми та процедуру

Суддя ЄСПЛ, призначений від нашої держави, братиме участь у розгляді всіх скарг, поданих проти нашої держави, а також міждержавних справ за позовами України до держави-агресора.
19 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда