Німеччина хоче щороку залучати з-за кордону 400 тисяч кваліфікованих працівників

Новий коаліційний уряд Німеччини хоче щороку залучати 400 000 кваліфікованих працівників з-за кордону для подолання як демографічного дисбалансу, так і дефіциту робочої сили в ключових галузях, які ризикують підірвати відновлення після пандемії коронавірусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Нестача кваліфікованих працівників зараз стала настільки серйозною, що різко уповільнює нашу економіку", – сказав Крістіан Дюрр, парламентський лідер Вільної демократичної партії (ВДП), яка входить до коаліції.

"Ми можемо взяти під контроль проблему старіння робочої сили лише за допомогою сучасної імміграційної політики... Ми повинні досягти позначки в 400 000 кваліфікованих працівників з-за кордону якомога швидше", – додав Дюрр.

Соціал-демократи канцлера Олафа Шольца, лібертаріанська ВДП Дюрра і "Зелені", які борються за захист навколишнього середовища, узгодили у своїй коаліційній угоді такі заходи, як система балів для спеціалістів із країн, що не входять до Європейського союзу та підвищення національної мінімальної заробітної плати до 12 євро на годину, щоб зробити роботу в Німеччині більш привабливою.

За оцінками Німецького економічного інституту, дружнього до роботодавців, кількість робочої сили скоротиться більш ніж на 300 000 людей цього року, оскільки на ринок праці виходить більше літніх працівників, ніж молодших.

Очікується, що цей розрив збільшиться до понад 650 000 у 2029 році, у результаті чого накопичений дефіцит людей працездатного віку у 2030 році становитиме приблизно 5 мільйонів. Кількість зайнятих німців минулого року зросла майже до 45 мільйонів, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Після десятиліть низької народжуваності та нерівномірної міграції скорочення робочої сили також створює демографічну бомбу уповільненої дії для державної пенсійної системи Німеччини, в якій менше працівників обтяжено фінансувати пенсії зростаючої маси пенсіонерів.

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