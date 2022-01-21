Германия хочет ежегодно привлекать из-за границы 400 тысяч квалифицированных работников

Новое коалиционное правительство Германии хочет ежегодно привлекать 400 тысяч квалифицированных работников из-за рубежа для преодоления как демографического дисбаланса, так и дефицита рабочей силы в ключевых отраслях, рискующих подорвать восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Недостаток квалифицированных работников сейчас стал настолько серьезным, что резко замедляет нашу экономику", – сказал Кристиан Дюрр, парламентский лидер Свободной демократической партии (ВДП), входящей в коалицию.

"Мы можем взять под контроль проблему старения рабочей силы только с помощью современной иммиграционной политики... Мы должны достичь отметки в 400 000 квалифицированных работников из-за границы как можно скорее", – добавил Дюрр.

Социал-демократы канцлера Олафа Шольца, либертарианская ВДП Дюрра и "Зеленые", борющиеся за защиту окружающей среды, согласовали в своем коалиционном соглашении такие меры, как система баллов для специалистов из стран, не входящих в Европейский Союз, и повышение национальной минимальной заработной платы до 12 евро в час, чтобы сделать работу в Германии более привлекательной.

По оценкам Немецкого экономического института, дружественного работодателям, количество рабочей силы сократится более чем на 300 000 человек в этом году, поскольку на рынок труда выходит больше пожилых работников, чем младших.

Ожидается, что этот разрыв увеличится до 650 000 в 2029 году, в результате чего накопленный дефицит людей трудоспособного возраста в 2030 году составит примерно 5 миллионов. Число занятых немцев в прошлом году возросло почти до 45 миллионов, несмотря на пандемию коронавируса.

После десятилетий низкой рождаемости и неравномерной миграции сокращение рабочей силы создает также демографическую бомбу замедленного действия для государственной пенсионной системы Германии, в которой меньше работников обременено тем, чтобы финансировать пенсии растущей массы пенсионеров.

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