Парламент Франції визнав і засудив геноцид уйгурів у Китаї

Національні збори Франції в четвер, 20 січня, ухвалили резолюцію, яка засуджує геноцид уйгурів у Китаї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RFI.

Документ був схвалений практично одноголосно: за його ухвалення висловилися 169 депутатів Нацзборів, п'ятеро утрималися і лише один проголосував проти.

У документі йдеться, що Національні збори "офіційно визнають насильство, що чиниться владою Китайської Народної Республіки щодо уйгурів, злочином проти людяності та геноцидом" і засуджує його.

Перший секретар Соціалістичної партії Олів'є Фор представив текст резолюції, засудивши "нещадну машину, націлену на культурне та біологічне викорінення народу". Він також критично висловився про західні компанії та підприємства, які продовжують вдаватися до примусової праці уйгурів на своїх виробництвах у Китаї.

У резолюції наголошується, що уйгури зазнають стерилізації, зґвалтувань, примусових абортів та інших тортур, їх поміщають у табори для інтернованих, а культурна та релігійна спадщина цього тюркського народу руйнується китайською владою. Автори документа також висловили занепокоєння долею представників інших тюркських народів, які проживають у Китаї, — казахів, узбеків, татар та киргизів.

Глава Світового конгресу уйгурів Долкун Айса привітав резолюцію Національних зборів Франції, назвавши її "необхідним етапом на шляху до ширшого міжнародного визнання геноциду уйгурів".

Члени Нацзборів закликали уряд Франції приєднатися до резолюції та вжити необхідних заходів, скоригувавши стратегію взаємодії з Пекіном, взявши до уваги систематичні порушення прав людини.

Раніше багато країн зробили кроки на шляху до офіційного визнання геноциду уйгурів - США, Британія, Бельгія, Нідерланди, Канада.