Парламент Франции признал и осудил геноцид уйгуров в Китае

Национальное собрание Франции в четверг, 20 января, приняло резолюцию, осуждающую геноцид уйгуров в Китае.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RFI.

Документ был одобрен практически единогласно: за его принятие высказались 169 депутатов Нацсобрания, пятеро воздержались и только один проголосовал против.

В документе говорится, что Национальное собрание "официально признает насилие, совершаемое властями Китайской Народной Республики в отношении уйгуров, преступлением против человечности и геноцидом" и осуждает его.

Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор представил текст резолюции, осудив "беспощадную машину, нацеленную на культурное и биологическое искоренение народа". Он также критически высказался о западных компаниях и предприятиях, которые продолжают прибегать к принудительному труду уйгуров на своих производствах в Китае.

В резолюции отмечается, что уйгуры подвергаются стерилизации, изнасилованиям, принудительным абортам и другим пыткам, их помещают в лагеря для интернированных, а культурное и религиозное наследие этого тюркского народа разрушается китайскими властями. Авторы документа также выразили обеспокоенность судьбой представителей других тюркских народов, проживающих в Китае — казахов, узбеков, татар и киргизов.

Глава Всемирного конгресса уйгуров Долкун Айса приветствовал резолюцию Национального собрания Франции, назвав ее "необходимым этапом на пути к более широкому международному признанию геноцида уйгуров".

Члены Нацсобрания призвали правительство Франции присоединиться к резолюции и принять необходимые меры, скорректировав стратегию взаимодействия с Пекином, учитывая систематические нарушения прав человека.

Ранее многие страны сделали шаги на пути к официальному признанию геноцида уйгуров – США, Британия, Бельгия, Нидерланды, Канада.