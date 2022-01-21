Зеленский призвал Запад к санкциям против РФ, не дожидаясь вторжения

Президент Владимир Зеленский считает, что Запад должен прибегнуть к превентивным санкциям против России, а не после возможного вторжения в Украину.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post, пишет "Европейская правда".

"Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если с российской стороны будет мощная эскалация, а потом будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о политике санкций и вероятности эскалации, то возникает вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации?" - сказал Зеленский.

По его словам, даже если ввести мощные санкции, Россия может посмотреть и решить, что справится с ними, поскольку у нее есть финансовые резервы. Поэтому важно прямо сейчас "проверить" режим президента РФ, считает Зеленский.

Президент подчеркнул, что для всего мира будет ошибкой оставить Украину один на один с российской агрессией. "Мир не будет прежним, если произойдет война, и Европа точно не будет прежней", – сказал Зеленский.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хотя бы одним российским военным будет означать нападение на Украину.

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