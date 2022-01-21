Зеленский призвал Запад к санкциям против РФ, не дожидаясь вторжения
Президент Владимир Зеленский считает, что Запад должен прибегнуть к превентивным санкциям против России, а не после возможного вторжения в Украину.
Об этом он заявил в интервью The Washington Post, пишет "Европейская правда".
"Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если с российской стороны будет мощная эскалация, а потом будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о политике санкций и вероятности эскалации, то возникает вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации?" - сказал Зеленский.
По его словам, даже если ввести мощные санкции, Россия может посмотреть и решить, что справится с ними, поскольку у нее есть финансовые резервы. Поэтому важно прямо сейчас "проверить" режим президента РФ, считает Зеленский.
Президент подчеркнул, что для всего мира будет ошибкой оставить Украину один на один с российской агрессией. "Мир не будет прежним, если произойдет война, и Европа точно не будет прежней", – сказал Зеленский.
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хотя бы одним российским военным будет означать нападение на Украину.
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