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Німеччина отримала запит Естонії на схвалення поставок гаубиць в Україну

П'ятниця, 21 січня 2022, 12:19

Німеччина отримала від Естонії запит на схвалення поставки гаубиць в Україну. Запит вивчається та перебуває "на відомчому узгодженні".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила прессекретарка Міністерства оборони Німеччини у коментарі DW.

Процес має бути також скоординований із Фінляндією.

Уряд Нідерландів відкритий до поставок оборонної зброї в Україну

Раніше естонська влада заявила, що має намір відправити в Україну десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin і 122-міліметрових гаубиць.

Гаубиці було випущено ще за часів Німецької Демократичної Республіки, а в 1990-ті роки влада об'єднаної Німеччини продала їх Фінляндії.

Офіційний Берлін неодноразово відмовлявся постачати Україні озброєння на тлі напружених відносин Києва та Москви. Позиція влади Німеччини така - летальна зброя не буде поставлена, заявив офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт.

Відмова Берліна стосується також оборонного озброєння, якщо його можна використати як летальне.

Раніше Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.

Нагадаємо, Британія відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

Британія також розглядає можливість відправити ще сотні військових до сусідніх з Україною країн НАТО, щоб діяти як "стримуючий фактор" для Росії.

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Німеччина Естонія

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