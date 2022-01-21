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Германия получила запрос Эстонии на одобрение поставок гаубиц в Украину

Пятница, 21 января 2022, 12:19

Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину. Запрос изучается и находится "на ведомственном согласовании".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Германии в комментарии DW.

Процесс должен быть скоординирован с Финляндией.

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Ранее эстонские власти заявили, что намерены отправить в Украину десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 122-миллиметровых гаубиц.

Гаубицы были выпущены еще при немецкой Демократической Республике, а в 1990-е годы власти объединенной Германии продали их Финляндии.

Официальный Берлин не раз отказывался поставлять Украине вооружение на фоне напряженных отношений Киева и Москвы. Позиция властей Германии такова: летальное оружие не будет поставлено, заявил официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт.

Отказ Берлина относится также к оборонному вооружению, если его можно использовать как летальное.

Ранее Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства.

Напомним, Британия отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Британия также рассматривает возможность отправить еще сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как "сдерживающий фактор" для России.

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Германия Эстония

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