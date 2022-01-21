Германия получила запрос Эстонии на одобрение поставок гаубиц в Украину
Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину. Запрос изучается и находится "на ведомственном согласовании".
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Германии в комментарии DW.
Процесс должен быть скоординирован с Финляндией.
Ранее эстонские власти заявили, что намерены отправить в Украину десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 122-миллиметровых гаубиц.
Гаубицы были выпущены еще при немецкой Демократической Республике, а в 1990-е годы власти объединенной Германии продали их Финляндии.
Официальный Берлин не раз отказывался поставлять Украине вооружение на фоне напряженных отношений Киева и Москвы. Позиция властей Германии такова: летальное оружие не будет поставлено, заявил официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт.
Отказ Берлина относится также к оборонному вооружению, если его можно использовать как летальное.
Ранее Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства.
Напомним, Британия отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.
Британия также рассматривает возможность отправить еще сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как "сдерживающий фактор" для России.
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