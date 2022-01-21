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ЄС затвердить рішення з обіцянкою "масштабних наслідків" для РФ за будь-яку агресію проти України - ЗМІ

П'ятниця, 21 січня 2022, 13:37

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі у понеділок затвердять рішення, у якому пообіцяють "масштабні наслідки" і "серйозну ціну" для Росії у випадку будь-якої подальшої агресії проти України. 

Як повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, текст рішення у п’ятницю затвердили посли ЄС, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС погодили висновки Ради щодо України та Росії, які будуть ухвалені міністрами ЄС у понеділок. Як і очікувалося, вони включають згадку, що "рада підтверджує, що будь-яка подальша військова агресія Російської Федерації проти України матиме масштабні наслідки та серйозну ціну", - розповів Джозвяк у Twitter.

Нагадаємо, минулого тижня міністри закордонних справ ЄС зустрілися у Франції, коли сталася кібератака на Україну. Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, заявив після неформальної зустрічі, що ЄС має відповісти на російську агресію "обмежувальними заходами, які будуть прийняті у координації з нашими партнерами".

Водночас, за даними ЗМІ, країни ЄС розділилися у питанні того,  які саме дії Росії проти України мають потягнути за собою масштабні санкції.

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