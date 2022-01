ЄС затвердить рішення з обіцянкою "масштабних наслідків" для РФ за будь-яку агресію проти України - ЗМІ

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі у понеділок затвердять рішення, у якому пообіцяють "масштабні наслідки" і "серйозну ціну" для Росії у випадку будь-якої подальшої агресії проти України.

Як повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, текст рішення у п’ятницю затвердили посли ЄС, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС погодили висновки Ради щодо України та Росії, які будуть ухвалені міністрами ЄС у понеділок. Як і очікувалося, вони включають згадку, що "рада підтверджує, що будь-яка подальша військова агресія Російської Федерації проти України матиме масштабні наслідки та серйозну ціну", - розповів Джозвяк у Twitter.

Eu ambassadors have agreed on council conclusions on #Ukraine & #Russia to be adopted by EU for mins on Mon. as expected, it includes "the council reiterates that any further military aggression by 🇷🇺 against 🇺🇦 will have massive consequences & severe costs."