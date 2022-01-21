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Укр / Рус

ЕС утвердит решение с обещанием "масштабных последствий" для РФ за любую агрессию против Украины – СМИ

Пятница, 21 января 2022, 13:37

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в понедельник утвердят решение, в котором пообещают "масштабные последствия" и "серьезную цену" для России в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Как сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, текст решения в пятницу утвердили послы ЕС, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС согласовали выводы Совета по Украине и России, которые будут приняты министрами ЕС в понедельник. Как и ожидалось, они включают упоминание, что "совет подтверждает, что любая дальнейшая военная агрессия Российской Федерации против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену" , – рассказал Джозвяк в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе министры иностранных дел ЕС встретились во Франции, когда произошла кибератака в Украине. Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, заявил после неформальной встречи, что ЕС должен ответить на российскую агрессию "ограничительными мерами, которые будут приняты в координации с нашими партнерами".

В то же время, по данным СМИ, страны ЕС разделились в вопросе того, какие именно действия России против Украины должны повлечь за собой масштабные санкции.

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