ЕС утвердит решение с обещанием "масштабных последствий" для РФ за любую агрессию против Украины – СМИ

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в понедельник утвердят решение, в котором пообещают "масштабные последствия" и "серьезную цену" для России в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Как сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, текст решения в пятницу утвердили послы ЕС, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС согласовали выводы Совета по Украине и России, которые будут приняты министрами ЕС в понедельник. Как и ожидалось, они включают упоминание, что "совет подтверждает, что любая дальнейшая военная агрессия Российской Федерации против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену" , – рассказал Джозвяк в Twitter.

Eu ambassadors have agreed on council conclusions on #Ukraine & #Russia to be adopted by EU for mins on Mon. as expected, it includes "the council reiterates that any further military aggression by 🇷🇺 against 🇺🇦 will have massive consequences & severe costs."