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Держсекретар США: Україна не в НАТО, але ми зробимо все для її захисту

П'ятниця, 21 січня 2022, 15:14

Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО готові і надалі підтримувати Україну на тлі російської загрози, щоб забезпечити її захист.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі у Женеві з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, повідомляє "Європейська правда".

"Україна не є членом НАТО, вона не підпадає під наші зобовязання за статтею 5 (про колективний захист членів альянсу. - Ред.), але ми прихильні зробити все можливе, щоб захистити її і запобігти російській агресії", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що США і НАТО чітко дали зрозуміти Росії, що підтримка України продовжиться.

"Ми працюємо над ситуацією у близькому контакті із союзниками і чітко дали зрозуміти Росії про наслідки у разі нової агресії проти України. Це важливий компонент стримування Росії. Паралельно ми допомагаємо Україні, надаючи оборонне озброєння, союзники і партнери роблять те саме", - додав держсекретар.

Нагадаємо, глава МЗС Росії після зустрічі з держсекретарем США в Женеві заявив, що Ентоні Блінкен пообіцяв наступного тижня надати письмову відповідь на безпекові ультиматуми Кремля.

Переговори Блінкена і Лаврова в Женеві тривали 1,5 години - менше, ніж планувалося.

19 січня Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

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Росія США Україна-НАТО

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