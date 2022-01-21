Госсекретарь США: Украина не в НАТО, но мы сделаем все для ее защиты

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО готовы и дальше поддерживать Украину на фоне российской угрозы, чтобы обеспечить ее защиту.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает "Европейская правда".

"Украина не является членом НАТО, она не подпадает под наши обязательства по статье 5 (о коллективной защите членов альянса. - Ред.), но мы сделаем все возможное, чтобы защитить ее и предотвратить российскую агрессию", - сказал Блинкен.

Он отметил, что США и НАТО ясно дали понять России, что поддержка Украины продолжится.

"Мы работаем над ситуацией в близком контакте с союзниками и четко дали понять России о последствиях в случае новой агрессии против Украины. Это важный компонент сдерживания России. Параллельно мы помогаем Украине, предоставляя оборонное вооружение, союзники и партнеры делают то же самое", - добавил госсекретарь.

Напомним, глава МИД России после встречи с госсекретарем США в Женеве заявил, что Энтони Блинкен пообещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на ультиматумы Кремля в сфере безопасности.

Переговоры Блинкена и Лаврова в Женеве продолжались 1,5 часа – меньше, чем планировалось.

19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

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