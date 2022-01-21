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В Румынии максимум заражений коронавирусом с начала пандемии

Пятница, 21 января 2022, 15:42

Румыния в пятницу зафиксировала новый максимум случаев заражения коронавирусом за всю пандемию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

За последние сутки зарегистрировали 19 649 случаев заражения COVID-19.

Всего месяц назад в Румынии регистрировали менее тысячи заражений коронавирусом в день. Но ежедневные случаи резко возросли с момента появления варианта "Омикрон" с высокой возможностью передачи.

Несмотря на рекордное количество случаев, было зарегистрировано только 49 смертей по сравнению с несколькими сотнями в день в октябре и ноябре. По данным власти, из 49 умерших 43 были не вакцинированы.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раэд Арафат заявил, что вакцинация "остается способом избежать серьезных заболеваний".

Румыния является второй менее вакцинированной страной в ЕС против COVID-19: только 49% взрослых получили двойную дозу вакцины против COVID-19, по сравнению со средним показателем по блоку в 80%.

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