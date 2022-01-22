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Командувач ВМС Німеччини заявив, що його скандальні заяви про Україну є особистою думкою

Субота, 22 січня 2022, 17:46

Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах заявив, що його скандальні заяви про Україну є особистою думкою, а не офіційною позицією держави.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Мої заяви про політику безпеки в аналітичному центрі в Індії виражали мою особисту думку на той момент щодо ситуації на місцях. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції Міністерства оборони Німеччини", - написав Шьонбах.

"Необережно, неправильно оцінив ситуацію, я не мав цього робити. Інтерпретувати нема чого, це була явна помилка", - додав він.

Нагадаємо, Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

Крім того, Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Німеччина також не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

Повне відео із виступу віцеадмірала Шьонбаха та його скандальні заяви дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" 

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Німеччина

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