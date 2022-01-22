Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Командующий ВМС Германии заявил, что скандальные заявления об Украине являются личным мнением

Суббота, 22 января 2022, 17:46

Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что его скандальные заявления об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией государства.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент о ситуации на местах. Они никак не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии", - написал Шенбах.

"Неосторожно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. Тут нечего толковать, это была явная ошибка", - добавил он.

Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

Ранее Берлин исключил поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Германия также не разрешила Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

Полное видео с выступлением вице-адмирала Шенбаха и его скандальными заявлениями смотрите на Youtube-канале "Европейской правды"

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия

Статьи

Путин, НАТО и Саакашвили: что объединяет Украину и Грузию в условиях агрессии РФ

И оккупированная часть Грузии, и оккупированная часть Украины объединены РФ Южным военным округом. А значит - сразу после атаки на Украину последует атака на Грузию.
22 января 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Что делать, если вы потеряли паспорт за границей? Инструкция и лайфхаки

Как вернуться в Украину без паспорта? Этот текст нужно прочесть каждому, кто по крайней мере иногда ездит за границу.
21 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США

Что удалось Джо Байдену, а что нет? С какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине в должности? (укр.)
20 января 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды