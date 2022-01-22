МЗС викликало посла Німеччини через скандальні заяви командувача ВМС про Україну

Міністерство закордонних справ України викликало пані посла Німеччина Анку Фельдгузен через скандальні висловлювання командувача ВМС.

Про це йдеться у заяві відомства, повідомляє "Європейська правда".

"Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шьонбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО", - йдеться у заяві.

У МЗС також висловили глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї.

"Підкреслено, що сьогодні, як ніколи, важливими є твердість і солідарність України та партнерів для стримування руйнівних намірів Росії. Зазначено, що Україна сподівається на подальшу більш проактивну позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема у питаннях посилення обороноспроможності нашої держави перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування задля гарантування безпеки в Європі", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, глава ВМС Німеччини зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

Крім того, Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Німеччина також не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

Повне відео із виступу віцеадмірала Шьонбаха та його скандальні заяви дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди"

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