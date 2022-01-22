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МИД вызвал посла Германии из-за скандальных заявлений командующего ВМС об Украине

Суббота, 22 января 2022, 20:26

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германия Анку Фельдгузен из-за скандальных высказываний командующего ВМС.

Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает "Европейская правда".

"Подчеркнута категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может соответствовать критериям членства в НАТО", - говорится в заявлении.

В МИДе также выразили глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия.

"Подчеркнуто, что сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России. Отмечено, что Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского. вторжение, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе", - говорится в заявлении.

Напомним, командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО. Полное видео выступления вице-адмирала смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

Отметим, что Берлин в настоящее время исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Германия также не дала разрешение Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

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Германия

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