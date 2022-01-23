МЗС Росії назвало дезінформацією дані Британії про встановлення уряду Мураєва в Києві

Російське МЗС назвало дезінформацією та провокаційною діяльністю заяву Лондона про те, що Москва намагається привести до влади в Україні проросійського лідера.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар російського відомства оприлюднило російське агентство "Интерфакс".

"Розповсюджена МЗС Британії дезінформація - ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англо-саксами займаються ескалацією напруженості навколо України", - заявили в МЗС Росії.

"Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, перестати поширювати нісенітницю та сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського іга", - додали в російському міністерстві.

Вночі 23 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії оприлюднило офіційну заяву про розкритий спецслужбами план РФ зі зміни влади в Україні.

Уряд Сполученого Королівства стверджує, що за планом Росії очільником уряду мав стати колишній народний депутат, власник пропагандистського телеканалу "НАШ" Євген Мураєв.

Джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.

Білий дім повідомив, що президент Джо Байден провів зустріч зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити "продовження агресивних дій Росії щодо України".

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