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МИД России назвал дезинформацией данные Британии об установлении правительства Мураева в Киеве

Воскресенье, 23 января 2022, 11:59

Российский МИД назвал дезинформацией и провокационной деятельностью заявление Лондона о том, что Москва пытается привести к власти в Украине пророссийского лидера.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий российского ведомства обнародовало российское агентство "Интерфакс".

"Распространенная МИД Британии дезинформация – еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англо-саксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - заявили в МИД России.

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"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чепуху и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - добавили в российском министерстве.

Ночью 23 января Министерство иностранных дел Великобритании обнародовало официальное заявление о раскрытом спецслужбами плане РФ по смене власти в Украине.

Правительство Соединенного Королевства утверждает, что по плану России главой правительства должен стать бывший народный депутат, владелец пропагандистского телеканала НАШ Евгений Мураев.

Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля по Украине.

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден провел встречу со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить "продолжение агрессивных действий России в отношении Украины".

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Великобритания Россия

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