Внаслідок пожежі в лікарні в центрі Будапешта загинула людина

Одна людина загинула і двоє отруїлися чадним газом після пожежі, яка охопила лікарню в Будапешті рано-вранці в неділю.

Про це повідомила представниця угорської поліції, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За словами прессекретаря поліції Анжеліки Молнар, причина пожежі поки що не зрозуміла. Служби екстреної допомоги розслідують причини загоряння у лікарні у центрі Будапешта.

Представник аварійно-рятувальних служб Мет Кішді сказав, що полум'я зайнялося у невеликому приміщенні на першому поверсі, а потім поширилося на сусідню кімнату, вкривши всі околиці кіптявою, перш ніж пожежники загасили полум'я.

За словами Кішді, пожежники перемістили 56 пацієнтів лікарні у безпечне місце.

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