В результате пожара в больнице в центре Будапешта погиб человек

Один человек погиб и двое отравились угарным газом в результате пожара, охватившего больницу в Будапеште рано утром в воскресенье.

Об этом сообщила представительница венгерской полиции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря полиции Анжелики Молнар, причина пожара пока не ясна. Службы экстренной помощи расследуют причины возгорания в больнице в центре Будапешта.

Представитель аварийно-спасательных служб Мэтт Кишди сказал, что пламя загорелось в небольшом помещении на первом этаже, а затем распространилось на соседнюю комнату, покрыв все окрестности копотью, прежде чем пожарные потушили пламя.

По словам Кишди, пожарные переместили 56 пациентов больницы в безопасное место.

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