Німеччина готує план евакуації сімей дипломатів з України

Міністерство закордонних справ Німеччини працює над планом евакуації родичів співробітників німецького посольства в Україні.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

За планом, у разі подальшого погіршення ситуації їх мають вивезти з країни.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією з безпекою співробітників наших дипломатичних представництв в Україні, а також тісно контактуємо з нашими партнерами в ЄС та на міжнародному рівні. Федеральне міністерство закордонних справ наразі не вживає жодних заходів для скорочення кількості співробітників посольства або членів сімей", - прокоментували в МЗС інформацію видання.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що Державний департамент США наказав сім'ям співробітників посольства в Україні розпочати евакуацію із країни вже у понеділок.

Нагадаємо, глава ВМС Німеччини зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

Крім того, Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Німеччина також не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

Повне відео із виступу віцеадмірала Шьонбаха та його скандальні заяви дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди"

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