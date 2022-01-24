Глава МЗС Данії: Росія має відкликати неприйнятні пропозиції щодо безпеки

Євросоюз готовий до діалогу з РФ, але Москва повинна піти на деескалацію і має відкликати неприйнятні пропозиції щодо перекроювання всієї європейської безпеки.

Про це заявив глава МЗС Данії Єппе Кофод перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ, пише "Європейська правда".

"Ці пропозиції нагадують заяви часів холодної війни. Але ми готові говорити про безпеку всіх європейських країн на основі прозорості, про контроль над озброєнням тощо, але це має відбуватися відповідно до договорів, які Росія сама підписала", - сказав Кофод.

Він запевнив, що Євросоюз готовий до запровадження санкцій у разі вторгнення в Україну.

"Жодного сумніву, що ми готові реагувати всеохоплюючими санкціями, яких раніше не бачили, якщо Росія продовжить свої дії і знову вторгнеться в Україну. Росія має знати, Путін має знати, що ціна за провокації і використання військових сил буде дуже-дуже високою. Вона буде повністю ізольована", - сказав міністр.

Кофод додав, що сама думка Росії про те, щоб відновити сфери впливу – повністю неприйнятна. "Це повністю суперечить фундаментальним європейському безпековому порядку, включаючи національні принципи суверенітету і незалежності країн, включно з Україною", - сказав він.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України.

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