Глава МИД Дании: Россия должна отозвать неприемлемые предложения по безопасности

Евросоюз готов к диалогу с РФ, но Москва должна пойти на деэскалацию и отозвать неприемлемые предложения по перекраиванию всей европейской безопасности.

Об этом заявил глава МИД Дании Еппе Кофод перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, пишет "Европейская правда".

"Эти предложения напоминают заявления времен холодной войны. Но мы готовы говорить о безопасности всех европейских стран на основе прозрачности, о контроле над вооружением и тому подобное, но это должно происходить согласно договорам, которые Россия сама подписала", - сказал Кофод.

Он заверил, что Евросоюз готов к введению санкций в случае вторжения в Украину.

"Никакого сомнения, что мы готовы реагировать всеобъемлющими санкциями, которых раньше не видели, если Россия продолжит свои действия и снова вторгнется в Украину. Россия должна знать, Путин должен знать, что цена за использование провокаций и использование военных сил будет очень высокой. Она будет полностью изолирована", – сказал министр.

Кофод добавил, что само мнение России о том, чтобы восстановить сферу влияния – полностью неприемлемо. "Это полностью противоречит фундаментальному европейскому порядку безопасности, включая национальные принципы суверенитета независимости стран, в том числе Украины", - сказал он.

Напомним, Североатлантический альянс отправляет на восточный фланг НАТО дополнительные силы, в том числе корабли и истребители для усиления сдерживания и защиты союзников в связи с действиями РФ вокруг Украины.

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