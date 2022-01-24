Як Німеччина сприяє агресії РФ та псує свою репутацію в Україні

У суботу 22 січня українсько-німецькі відносини були на межі катастрофи, але їй – на перший погляд – вдалося запобігти. Командувач німецьких ВМС Кай-Ахім Шьонбах за наполяганням міністерки оборони надвечір написав заяву про відставку та має піти з військової служби.

Про те, чому швидке та жорстке покарання командувача ВМС не вирішує проблему і не заспокоїло громадське обурення в Україні, читайте в редакційній статті "Європейської правди" Німеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися.

Ганебна історія з віцеадміралом стала не причиною, а лише приводом, який доповнив новини останніх днів та тижнів, що надходили з Німеччини та про Німеччину.

Шьонбах, надто відверто сказавши те, що він думає (і, напевно, те, що думають чимало інших посадовців), вивів ситуацію на принципово новий рівень.

ЄвроПравда хоче особливо підкреслити: те, що відбувається, нас зовсім не тішить, бо такий сценарій битиме як по німецьких, так і по українських інтересах. Ця редакційна стаття є спробою донести до Берліна, наскільки серйозною є ситуація.

Ми знаємо, що уряд Німеччини чимало зробив для просування демократії в Україні, підтримуючи реформи. Ми усвідомлюємо провідну роль Німеччини у запроваджені секторальних санкцій ЄС проти РФ у 2014 році та у збереженні санкційного тиску.

Однак для суспільства справжню вагу має інше. Німеччину передусім сприймають як державу, що:

– забороняє продаж своєї зброї для захисту цілісності України;

– блокує постачання зброї іншими партнерами, зловживаючи механізмами НАТО, і тим самим підриває обороноздатність України;

– блокує просування України до членства в НАТО;

– побудувала "Північний потік-2", розчистивши для Росії можливість нападу на Україну без зайвої загрози для ЄС.

Якщо коротко, Німеччина дедалі більше стає пособником агресора у сприйнятті українців.

Фактично, Німеччина стає учасником конфлікту, причому на боці агресора.

Такий імідж – це вбивчий для Берліна вибір, який необхідно переглянути якнайшвидше. Адже йдеться про наслідки, що збережуться на десятиріччя.

Більше – у матеріалі Німеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися.