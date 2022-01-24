Как Германия способствует агрессии РФ и портит свою репутацию в Украине

В субботу 22 января украинско-немецкие отношения были на грани катастрофы, но ее – на первый взгляд – удалось предотвратить. Командующий немецких ВМС Кай-Ахим Шёнбах по настоянию министерства обороны под вечер написал заявление об отставке и должен уйти с военной службы.

О том, почему быстрое и строгое наказание командующего ВМС не решает проблему и не успокоило общественное возмущение в Украине, читайте в редакционной статье "Европейской правды" Германия толкает к войне и разрушает свое будущее в Украине. Это должно прекратиться.

Позорная история с вице-адмиралом стала не причиной, а только поводом, дополнившим новости последних дней и недель, поступавших из Германии и о Германии.

Шёнбах, слишком откровенно сказав то, что он думает (и, наверное, то, что думают многие другие чиновники), вывел ситуацию на принципиально новый уровень.

ЕвроПравда хочет особо подчеркнуть: происходящее нас совсем не радует, потому что такой сценарий будет бить как по немецким, так и по украинским интересам. Эта редакционная статья – попытка донести до Берлина, насколько серьезна ситуация.

Мы знаем, что правительство Германии немало сделало для продвижения демократии в Украине, поддерживая реформы. Мы осознаем ведущую роль Германии во введении секторальных санкций ЕС против РФ в 2014 году и сохранении санкционного давления.

Однако для общества настоящее значение имеет другое. Германию прежде всего воспринимают как государство, которое:

– запрещает продажу своего оружия для защиты целостности Украины;

– блокирует поставки оружия другими партнерами, злоупотребляя механизмами НАТО и тем самым подрывает обороноспособность Украины;

– блокирует продвижение Украины к членству в НАТО;

– построила "Северный поток-2", расчистив для России возможность нападения на Украину без излишней угрозы для ЕС.

Если коротко, Германия все больше становится пособником агрессора в восприятии украинцев.

Фактически Германия становится участником конфликта, причем на стороне агрессора.

Такой имидж – это убийственный для Берлина выбор, который необходимо пересмотреть как можно скорее. Ведь речь идет о последствиях, которые сохранятся на десятилетия.

Больше – в материале Германия толкает к войне и разрушает свое будущее в Украине. Это должно прекратиться.