Іспанські ліві, що входять в уряд, виступили проти відправлення кораблів у Чорне море

Ліва іспанська партія Unidas Podemos, яка входить до урядової коаліції, і вісім інших лівих партій підписали спільний маніфест, в якому висловлюється їхня незгода з іспанською місією в Чорному морі та Болгарії для підтримки НАТО, якщо напруженість в Україні продовжуватиме зростати.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Дев’ять партій також закликали прем’єр-міністра Педро Санчеса припинити членство Іспанії в НАТО і не брати участі в місії стримування в Чорноморському регіоні.

У своєму "Маніфесті за мир і уникнення нової війни в Європі: деескалація та діалог, без військ та зброї в Україну" дев’ять партій також висловили занепокоєння щодо військової ескалації в Україні.

"Конфлікт можна вирішити лише шляхом діалогу, деескалації та переконання, що мир – єдиний шлях. Європейський Союз повинен уникати втягування в конфлікт і сформулювати конкретні пропозиції щодо деескалації, щоб уникнути конфлікту, який завдасть серйозної шкоди Україні та всій Європі", – йдеться у тексті маніфесту.

Колишній лідер і засновник Podemos Пабло Іглесіас поставив під сумнів необхідність втягнення Європи в гіпотетичний конфлікт у Чорноморському регіоні та попередив про конфронтацію з Росією.

"ЄС не має ні найменшого інтересу у військовій конфронтації на європейській землі з країною, яка має ядерну зброю. Громадяни Іспанії не дурні. Вони знають, що НАТО є військовим альянсом для захисту інтересів Сполучених Штатів", - сказав Іглесіас.

Іспанія в суботу відправила в Чорне море фрегат Blas de Lezo в рамках місії НАТО. Мадрид також планує відправити чотири або шість літаків Eurofighter для посилення місії в Болгарії.

У суботу Санчес наголосив, що його уряд "уважно" стежить за кризою в Україні та підтримує регулярні контакти з іншими лідерами ЄС та НАТО. "Це час для дипломатії. Ми прагнемо до єдності, розрядки, солідарності та діалогу, щоб вирішити кризу з Росією", - сказав він.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України.

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