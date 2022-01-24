Испанские левые, входящие в правительство, выступили против отправки кораблей в Черное море

Левая испанская партия Unidas Podemos, входящая в правительственную коалицию, и восемь других левых партий подписали совместный манифест, в котором выражают несогласие с испанской миссией в Черном море и Болгарии для поддержки НАТО, если напряженность в Украине будет расти.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Девять партий также призвали премьер-министра Педро Санчеса прекратить членство Испании в НАТО и не участвовать в миссии сдерживания в Черноморском регионе.

В своем "Манифесте за мир и избегание новой войны в Европе: деэскалация и диалог, без войск и оружия в Украину" девять партий также выразили обеспокоенность военной эскалацией в Украине.

"Конфликт можно решить только путем диалога, деэскалации и убеждения, что мир – это единственный путь. Европейский Союз должен избегать втягивания в конфликт и сформулировать конкретные предложения по деэскалации, чтобы избежать конфликта, который нанесет серьезный ущерб Украине и всей Европе", – говорится в тексте манифеста.

Бывший лидер и основатель Podemos Пабло Иглесиас подверг сомнению необходимость втягивания Европы в гипотетический конфликт в Черноморском регионе и предупредил о конфронтации с Россией.

"ЕС не имеет ни малейшего интереса в военной конфронтации на европейской земле со страной, имеющей ядерное оружие. Граждане Испании – не дураки. Они знают, что НАТО является военным альянсом для защиты интересов Соединенных Штатов", - сказал Иглесиас.

Испания в субботу отправила в Черное море фрегат Blas de Lezo в рамках миссии НАТО. Мадрид также планирует отправить четыре или шесть самолетов Eurofighter для усиления миссии в Болгарию.

В субботу Санчес подчеркнул, что его правительство "внимательно" следит за кризисом в Украине и поддерживает регулярные контакты с другими лидерами ЕС и НАТО. "Это время для дипломатии. Мы стремимся к единству, разрядке, солидарности и диалогу, чтобы разрешить кризис с Россией", - сказал он.

Напомним, Североатлантический альянс отправляет на восточный фланг НАТО дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, для усиления сдерживания и защиты союзников в связи с действиями РФ вокруг Украины.

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