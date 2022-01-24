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У Єврокомісії слідом за новим пакетом макрофіну нагадали Україні про реформи

Понеділок, 24 січня 2022, 13:38

У Єврокомісії після оголошення про надання Україні нового пакета макрофінансової допомоги нагадали, що ЄС очікує від Києва подальшого прогресу у реформах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Єврокомісії Ерік Мамер у відповідь на запитання ЗМІ, чи ЄК врахувала у своєму рішення зауваження останнього аудиторського звіту щодо ефективності боротьби з корупцією в Україні.

"Потрібно брати до уваги ситуацію, в якій перебуває Україна прямо зараз. Зараз Росія створює напругу, що має вплив на Україну, тож необхідна солідарність з Україною міжнародної спільноти та ЄС зокрема, щоб реагувати на цю напругу і цю ситуацію загалом. 

Звісно, це не знімає необхідності для України просуватися на шляху модернізації, посилення своїх інституцій, своєї стійкості. Підхід ЄС, якого він дотримується зараз і дотримуватиметься надалі - тримати у полі зору обидві ці мети нашої допомоги Україні", - сказав Ерік Мамер.

Нагадаємо, 24 січня Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 мільярда євро екстреної макрофінансової допомоги.

У липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації п'ятої за рахунком програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Перший транш у 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року, другий - у жовтні 2021 року. 

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макрофін Єврокомісія

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