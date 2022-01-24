В Еврокомиссии вслед за новым пакетом макрофина напомнили Украине о реформах

В Еврокомиссии после оглашения о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи напомнили, что ЕС ожидает от Киева дальнейшего прогресса в реформах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал спикер Еврокомиссии Эрик Мамер в ответ на вопрос СМИ, учли ли в своем решении замечание последнего аудиторского отчета об эффективности борьбы с коррупцией в Украине.

"Нужно принимать во внимание ситуацию, в которой находится Украина прямо сейчас. Сейчас Россия создает напряженность, имеющую влияние на Украину, поэтому необходима солидарность с Украиной международного сообщества и ЕС в частности, чтобы реагировать на это напряжение и ситуацию вообще.

Конечно, это не снимает необходимости для Украины продвигаться по пути модернизации, усиления своих институтов, своей устойчивости. Подход ЕС, который он придерживается сейчас и будет придерживаться в дальнейшем - держать в поле зрения обе эти цели нашей помощи Украине", - сказал Эрик Мамер.

Напомним, 24 января Европейская комиссия предложила предоставить Украине 1,2 миллиарда евро экстренной макрофинансовой помощи.

В июле 2020 года Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации пятой по счету программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд. евро. Первый транш в 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года, второй - в октябре 2021 года.

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