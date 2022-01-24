Президент і члени уряду Польщі обговорять підтримку України

Президент Польщі Анджей Дуда скликав у Бюро національної безпеки нараду для обговорення ситуації з безпекою в регіоні, підтримки України та співпраці з союзниками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.pl.

Бюро нацбезпеки повідомило, що нарада з президентом Анджеєм Дудою відбудеться о 13.00 за місцевим часом.

У ній візьмуть участь члени уряду.

Темою наради буде підтримка України, союзницьке співробітництво та загалом безпекова ситуація в регіоні.

Раніше в МЗС Польщі заявили, що наразі не планують евакуювати з України родини польських дипломатів.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс приводить сили у готовність та відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України.

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