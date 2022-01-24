Президент и члены правительства Польши обсудят поддержку Украины

Президент Польши Анджей Дуда созвал в Бюро национальной безопасности совещание для обсуждения ситуации с безопасностью в регионе, поддержки Украины и сотрудничества с союзниками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.pl.

Бюро нацбезопасности сообщило, что совещание с президентом Анджеем Дудой состоится в 13:00 по местному времени.

В нем примут участие члены правительства.

Темой совещания будет поддержка Украины, союзническое сотрудничество и в целом ситуация с безопасностью в регионе.

Ранее в МИД Польши заявили, что не планируют эвакуировать из Украины семьи польских дипломатов.

Как сообщалось, Североатлантический альянс приводит силы в готовность и отправляет на восточный фланг НАТО дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, для усиления сдерживания и защиты союзников в связи с действиями РФ вокруг Украины.

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