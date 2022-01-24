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Аеропорт Стамбула призупинив роботу через потужний снігопад

Понеділок, 24 січня 2022, 17:19

Аеропорт Стамбула призупинив роботу до 18.00 за місцевим часом через потужний снігопад, який накрив місто.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Закриття аеропорту Стамбула вплинуло на рейси з Близького Сходу та Африки до Європи та Азії.

В аеропорту також попередили про можливі  затримки рейсів протягом найближчої ночі.

Національний перевізник Turkish Airlines оголосив про призупинення рейсів до ранку вівторка.

Аеропорт Стамбула вперше закрили через несприятливі погодні умови з часу його відкриття у 2019 році.

Минулого тижня снігопади і хуртовини були більш зосереджені на центральних і східних регіонах Туреччини, але починаючи з вихідних температури значно знизилися і на заході та північному заході країни.

22 січня в Стамбулі випав невеликий сніг, але сильна хуртовина, яка почалася пізно 23 січня, вкрила значну частину турецького мегаполіса шаром снігу глибиною 40 сантиметрів.

Усі міжміські автобусні сполучення були припинені до 8 ранку 25 січня.

Міське життя також сильно постраждало через сніг, оскільки торгові центри закриють рано о 19:30. за місцевим часом, на 2,5 години раніше, ніж зазвичай.

Також повідомляється про значну кількість ДТП через ожеледицю на дорогах.

Як повідомлялося, грецькі острови з неділі вкриті снігом. Місцеві жителі розповідають, що востаннє така кількість снігу випадала десятиліття тому.

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