Аеропорт Стамбула призупинив роботу через потужний снігопад

Аеропорт Стамбула призупинив роботу до 18.00 за місцевим часом через потужний снігопад, який накрив місто.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Закриття аеропорту Стамбула вплинуло на рейси з Близького Сходу та Африки до Європи та Азії.

В аеропорту також попередили про можливі затримки рейсів протягом найближчої ночі.

Національний перевізник Turkish Airlines оголосив про призупинення рейсів до ранку вівторка.

Аеропорт Стамбула вперше закрили через несприятливі погодні умови з часу його відкриття у 2019 році.

Минулого тижня снігопади і хуртовини були більш зосереджені на центральних і східних регіонах Туреччини, але починаючи з вихідних температури значно знизилися і на заході та північному заході країни.

22 січня в Стамбулі випав невеликий сніг, але сильна хуртовина, яка почалася пізно 23 січня, вкрила значну частину турецького мегаполіса шаром снігу глибиною 40 сантиметрів.

Усі міжміські автобусні сполучення були припинені до 8 ранку 25 січня.

Міське життя також сильно постраждало через сніг, оскільки торгові центри закриють рано о 19:30. за місцевим часом, на 2,5 години раніше, ніж зазвичай.

Також повідомляється про значну кількість ДТП через ожеледицю на дорогах.

Як повідомлялося, грецькі острови з неділі вкриті снігом. Місцеві жителі розповідають, що востаннє така кількість снігу випадала десятиліття тому.

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