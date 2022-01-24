Аэропорт Стамбула приостановил работу из-за сильного снегопада

Аэропорт Стамбула приостановил работу до 18.00 по местному времени из-за мощного снегопада, накрывшего город.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Закрытие аэропорта Стамбула повлияло на рейсы с Ближнего Востока и Африки в Европу и Азию.

В аэропорту также предупредили о возможных задержках рейсов в ближайшую ночь.

Национальный перевозчик Turkish Airlines объявил о приостановке рейсов до утра вторника.

Аэропорт Стамбула впервые закрыли из-за неблагоприятных погодных условий с момента его открытия в 2019 году.

На прошлой неделе снегопады и метели были более сосредоточены на центральных и восточных регионах Турции, но начиная с выходных температуры значительно снизились и на западе и северо-западе страны.

22 января в Стамбуле выпал небольшой снег, но сильная метель, которая началась поздно вечером 23 января, укрыла значительную часть турецкого мегаполиса слоем снега глубиной 40 сантиметров.

Все междугородные автобусные сообщения были приостановлены до 8 утра 25 января.

Городская жизнь также сильно пострадала из-за снега, поскольку торговые центры закроют рано, в 19:30 по местному времени, на 2,5 часа раньше обычного.

Также сообщается о значительном количестве ДТП из-за гололедицы на дорогах.

Как сообщалось, греческие острова с воскресенья накрыло снегом. Местные жители рассказывают, что последний раз такое количество снега выпадало десятилетие назад.