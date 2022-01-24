Стрілянина в Гейдельберзі: помер один з поранених в результаті нападу

У Німеччині помер один з постраждалих в результаті стрілянини у лекційному залі Гейдельберзького університету.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Як зазначається, жертва померла від серйозних вогнепальних поранень через кілька годин після нападу.

Крім того, троє людей були поранені під час нападу.

Поліція повідомила, що стрілянина сталася близько 13:50. Чоловік почав стріляти, поранив кількох людей, а потім застрелився.

Наразі поліція не оприлюднила жодної інформації про особу загиблого чи зловмисника.

За інформацією Spiegel, слідчі припускають, що зловмисником, очевидно, є 18-річний студент. Кажуть, що він належав до слухачів лекції, під час якої стався напад. Кажуть, раніше він не був відомий поліції.

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