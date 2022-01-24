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Стрельба в Гейдельберге: скончался один из раненых в результате нападения

Понедельник, 24 января 2022, 18:33

В Германии скончался один из пострадавших в результате стрельбы в лекционном зале Гейдельбергского университета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Как отмечается, жертва скончалась от серьезных огнестрельных ранений спустя несколько часов после нападения.

Кроме того, три человека были ранены во время нападения.

Полиция сообщила, что стрельба произошла около 13:50. Мужчина начал стрелять, ранил несколько человек, а затем застрелился.

Полиция не обнародовала никакой информации о личности погибшего или злоумышленника.

По информации Spiegel, следователи предполагают, что злоумышленником, по всей видимости, является 18-летний студент. Говорят, что он принадлежал слушателям лекции, во время которой произошло нападение. Говорят, раньше он не был известен полиции.

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