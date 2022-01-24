У Раді закликали Бундестаг переглянути політику Німеччини стосовно України

Комітет з питань інтеграції України до ЄС та комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці звернулися зі спільним листом до Бундестагу із закликом до німецьких депутатів переглянути політику Німеччини стосовно України на тлі російської загрози.

Про це повідомила пресслужба українського парламенту, пише "Європейська правда".

"Поведінка Німеччини протягом останніх днів підважує наші добрі стосунки з цією країною. У ситуації, в якій опинилася Україна, не озброювати нас та ще й перешкоджати робити це партнерам – безвідповідально та недалекоглядно. І тут не може бути двозначностей, а будь-які виправдання такої політики непереконливі. Бо це політика не умиротворення, а заохочення до війни. І про це в Німеччині знають краще, ніж будь-де", – прокоментувала лист голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Від комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці документ підписав його голова Олександр Мережко.

У листі наголошуєшться, що "запобігання війні може спрацювати, якщо ви запроваджуєте превентивні санкції, і якщо ми настільки добре оснащені та кваліфіковані, що ризик буде занадто високим, щоб навіть почати війну".

"Ваш уряд, на жаль, вирішив не допомагати нам в оснащенні, добре знаючи, наскільки російські війська були модернізовані за останні роки", - сказано у листі.

Українські парламентарі закликають німецьких колег не поділяти такий підхід.

"Ми цінуємо можливість надання Україні мобільного військового госпіталю. Будучи щиро вдячними за будь-яку підтримку, однак хочемо зрозуміти – чи це означає, що ви очікуєте війни, і саме так ви визначаєте ефективну підтримку тим, на кого, швидше за все, нападуть?" – ідеться в листі.

Окрім цього, народні депутати нагадують, що газопровід "Північний потік-2" "робить газ, який постачається через Україну, непотрібним, а отже, робить нас більш вразливими. Більше того, цей крок також ставить під загрозу енергетичну безпеку Європи та Німеччини".

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