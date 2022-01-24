Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У МЗС пожурили 4 держави, які "передчасно" запланували евакуацію з України

Понеділок, 24 січня 2022, 20:39

У МЗС розповіли про 4 держави, які станом на 24 січня вирішили здійснити евакуацію частини дипломатичних співробітників і членів їх родин з України, та закликали уникати необдуманих кроків, які можуть посилити напругу.

Про це йдеться у заяві міністерства, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

У МЗС зазначили, що на території України знаходяться 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій, і станом на понеділок лише чотири держави повідомили українському міністерству про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

Cправа не лише у РФ: чому "евакуюють посольства" з Києва?

"Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку", - заявили у відомстві.

Важливо, зазначили в МЗС, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах України, які межують з територією РФ. 

"Висловлюємо вдячність нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це - справжній прояв солідарності з Україною.

Швеція готова евакуювати дипломатів з Києва, однак поки не бачить такої потреби

Нині надзвичайно важливо уникати кроків, які можуть бути використані в інформаційному просторі задля посилення напруги в суспільстві, дестабілізації економічної та фінансової ситуації нашої держави", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Дивіться більше у відеоблозі "ЄП": ​​Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС США Велика Британія Німеччина

Статті

Малюська: рано чи пізно РФ доведеться сідати та домовлятися про компенсації щодо Донбасу

Міністр юстиції Денис Малюська: "Ключова частина – це доведення конкретних фактів окупації Росією Донбасу. Але "наступним потягом" підуть майнові вимоги від осіб, які постраждали внаслідок агресії РФ".
24 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Німеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися

Німеччина дедалі більше стає пособником агресора у сприйнятті українців. Йдеться про наслідки, що збережуться на десятиріччя.
24 січня 2022 — Від редакції

Путін, НАТО і Саакашвілі: що об'єднує Україну та Грузію в умовах агресії РФ

І окупована частина Грузії, і окупована частина України об'єднані РФ Південним військовим округом. А отже, одразу після атаки на Україну буде атака на Грузію.
22 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда